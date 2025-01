Veja os pontos de vacinação antirrábica que funcionarão neste sábado (25), em Manaus

A Prefeitura de Manaus informou que, neste sábado (25), haverá 18 pontos de vacinação antirrábica funcionando em todas as zonas geográficas da capital. Além da sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, na Zona Oeste, e da Unidade de Saúde da Família (USF) Alfredo Campos, na Avenida Cosme Ferreira, no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste, a vacina está sendo ofertada em clinicas veterinárias com o objetivo de facilitar o deslocamento dos tutores.

A vacina é destinada a cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses. O tutor não precisa fazer agendamento prévio para que o animal seja imunizado.

Confira os pontos de vacinação antirrábica neste sábado (25):

Zona Norte

Clínica Veterinária Dogtor

Avenida Noel Nutels, 293, qd. 79, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 8h às 19h

Clínica Veterinária Império Animal

Rua Paulo Eduardo de Lima, 325-C, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 8h às 17h

Tarumã Clínica Veterinária

Posto Ipiranga, avenida Torquato Tapajós, 8.720, Colônia Terra Nova

Segunda a sábado, das 8h às 20h

Dr. Paulo Vet Clínica Veterinária

Rua Itaetê, 161, Novo Aleixo

Segunda a sábado, das 8h às 12h

Clínica Veterinária Saúde Animal

Posto Shell, avenida Torquato Tapajós, 7.033, Novo Israel

Segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 19h

iPets Consultório Veterinário

Rua São Eusébio, 100, Monte das Oliveiras

Segunda a sábado, das 8h às 18h

Clínica Veterinária Pet Way

Rua Cel. Taborda de Miranda, 24, qd. 123, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 10h às 17h

Chacal Consultório Veterinário

Travessa San Marino, 138, Nova Cidade

Segunda a sábado, das 9h30 às 17h30

Zona Leste

USF Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/n, Zumbi dos Palmares

Segunda a sábado, das 8h às 12h

Clínica Veterinária Pet Leste

Rua Nova Andaluzia, 72, Tancredo Neves

Segunda a sábado, das 8h às 18h

Agrossara Clínica Veterinária

Av. Autaz Mirim, 6.407 – São José Operário

Segunda a sábado, das 8h às 18h; domingos e feriados, das 8h às 12h

Zona Oeste

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand

Avenida Brasil, s/nº, Compensa, ao lado do Caic do bairro

Segunda a sexta, das 8h às 16h, e sábados, das 8h às 12h

Patoclinvet Laboratório Veterinário

Rua Prof. Abílio Alencar, 119, Alvorada

Segunda a sábado, das 8h às 20h

My Pets Clínica Veterinária

Rua Praia do Tupé, 26, Campos Sales, Tarumã

Segunda a sábado, das 8h às 18h, e domingos, das 9h às 15h

Amazônia Pet Clínica Veterinária

Rua Peixe-Cavalo, comunidade União da Vitória

Sábados e domingos, das 9h às 18h

Zona Sul

Clínica Veterinária Tribo dos Pets

Avenida Presidente Kennedy, 1.637, Morro da Liberdade

Segunda a sábado, das 9h às 13h

Pop Vets Clínica Veterinária

Rua Hokkaido, nº 1, Parque 10 de Novembro

Todos os dias, das 8h às 21h

ONG Anjos de Rua

Travessa Ouroeste, nº 2, Aleixo

Segunda a sábado, das 8h às 12h

Os endereços dos pontos fixos em funcionamento durante a semana e aos sábados e seus respectivos horários, podem ser conferidos por meio deste link: bit.ly/pontosvacinacaoantirrabica.

Novo ponto

A partir desta segunda-feira (27), a Prefeitura de Manaus vai ofertar a vacina em mais um ponto de vacinação na Zona Norte. A unidade móvel do CCZ vai ofertar o serviço no horário das 9h às 12h, na Unidade Móvel do órgão, na Rua João Monte Fusco, área da Feira Padre Rogério Ruvolleto no bairro Santa Etelvina, Sona Norte da capital.

“A vacina é anual e obrigatória. E ao vacinar seus animais os tutores impedem a circulação do vírus, que pode ser transmitido para humanos por meio de mordidas, arranhões e lambidas, tem letalidade de quase 100%”, acentua Rodrigo.

A meta da campanha, que se encerra no dia 31 deste mês, é vacinar 295.077 animais. O último levantamento do CCZ indica que mais de 270 mil animais, sendo 175 mil cães e 95 mil gatos, já foram protegidos do vírus Lyssavirus, da família Rhabdoviridae.

*Com informações da assessoria

