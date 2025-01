Equipe do AM, Just Motors lidera a categoria P4 nas mil milhas de Interlagos

A conquista da Pole Position pela Just Motors coloca o Amazonas em destaque no cenário nacional do automobilismo.

A Just Motors Racing, equipe do automobilismo amazonense, iniciou as Mil Milhas de Interlagos com o pé direito! Na tarde desta sexta-feira (24/1), a equipe conquistou a Pole Position na categoria P4, colocando-se em uma posição privilegiada para a disputa.

Consistência

Este é o terceiro ano consecutivo que a Just Motors domina a largada na categoria P4, demonstrando a consistência e a força do time. O piloto Paulinho De’Carli, responsável por garantir a primeira posição no grid, celebrou a conquista:

“Estamos muito felizes com os nossos resultados, com a força do nosso motor. Tudo isso foi graças a um trabalho em conjunto, de todos os pilotos. Isso nos deixa cada vez mais convictos de que o Amazonas estará no lugar mais alto do pódio este ano.”

Além da categoria P4, Paulinho De’Carli também competirá na categoria P3, um novo desafio para o piloto. Essa dupla participação aumenta ainda mais as expectativas da equipe em relação ao pódio.

Mil Milhas de Interlagos: A Maior Prova de Endurance do Brasil

As Mil Milhas de Interlagos são reconhecidas como a maior e mais tradicional prova de endurance do Brasil, reunindo os melhores pilotos e equipes do país. A corrida, com aproximadamente 12 horas de duração, exige dos competidores resistência, estratégia e um equipamento impecável.

A largada está prevista para o primeiro minuto da madrugada entre sábado (25/1) e domingo (26/1), prometendo muita emoção e adrenalina.

A conquista da Pole Position pela Just Motors coloca o Amazonas em destaque no cenário nacional do automobilismo. A equipe, com seus pilotos experientes e um carro altamente competitivo, é um dos grandes favoritos ao pódio.

