Governo anuncia medidas para conter alta dos preços dos alimentos

Brasília (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião com ministros nesta sexta-feira (24/01), apresentou um conjunto de medidas para combater a alta dos preços dos alimentos e garantir o abastecimento da população. Entre as principais ações estão o estímulo à produção nacional, a revisão de impostos sobre produtos importados e o diálogo com o setor produtivo.

Medidas

Uma das medidas centrais é a redução da alíquota de importação de alimentos que estiverem com preços mais elevados no mercado interno em comparação com o mercado internacional. A ideia é aumentar a concorrência e pressionar os preços para baixo.

“Não justifica nós estarmos com preços acima do patamar internacional”, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. “O Brasil se constitui como um dos maiores produtores de alimentos de grãos do mundo, e não faz sentido termos preços tão elevados.”

Além disso, o governo investirá em um novo Plano Safra com foco na produção de alimentos básicos, como os da cesta básica. A expectativa é aumentar a oferta desses produtos e, consequentemente, reduzir os preços.

“É importante dizer que o presidente determinou que a gente já comece a discutir medidas de estímulo, um novo Plano Safra que estimule mais, principalmente os produtos que chegam à mesa da população”, pontuou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

O governo também buscará o diálogo com produtores rurais, supermercados e frigoríficos para identificar gargalos na cadeia produtiva e encontrar soluções conjuntas para reduzir os custos.

Destaques:

CESTA BÁSICA — A pedido do presidente Lula, será dada maior atenção à definição de políticas públicas e recursos já existentes para o estímulo da produção, com foco em produtos que fazem parte da cesta básica.

“Nós também vamos dialogar com o mercado, vamos chamar aqui reuniões de produtores para dialogar com eles sugestões de como reduzir os preços, aumentar a produção, vamos chamar mais uma vez a rede de supermercados, vamos chamar os frigoríficos grandes para conversar, os frigoríficos pequenos e médios, dialogando portanto com o mercado, que é onde o preço se realiza. Medidas que a gente pode somar no mercado mais as medidas institucionais de estímulos para a produção”, disse Rui Costa.











