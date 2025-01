Inscrições para 2ª edição do projeto ‘Aldeia Cultural’ encerram domingo (26)

A 2ª edição do projeto “Aldeia Cultural”, contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) da Prefeitura de Manaus, acontecerá nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Aldeia Indígena Inhaã-bé, no Tarumã-Açu, região metropolitana de Manaus. As inscrições estão abertas até 26 de janeiro (23h59) para maiores de 18 anos, com 40 vagas disponíveis. Para se inscrever, acesse o formulário em bit.ly/40wDFOH.

Idealizado pela artista indígena Thaís Kokama, o projeto promove a imersão cultural e o conhecimento sobre os povos indígenas, com atividades como oficinas de pintura corporal, apresentações culturais e muito mais.

Tony Medeiros, diretor-presidente do Concultura, destaca a importância dos editais culturais para valorizar artistas locais: “A PNAB – Manaus reforça o compromisso da gestão em preservar e divulgar a identidade cultural, permitindo que nossos artistas alcancem mais pessoas com suas obras.”

Thaís Kokama espera repetir o sucesso da primeira edição, enfatizando que o projeto vai além de um evento, sendo uma forma de fortalecer e compartilhar as raízes culturais indígenas. “Queremos que as pessoas compreendam a importância de preservar nossa cultura”, afirma.

Sobre o Projeto

Os participantes terão acesso gratuito a todas as atividades, incluindo translado, alimentação e vivências na aldeia. O resultado será divulgado no Instagram da Aldeia Inhaã-bé em 29 de janeiro: instagram.com/aldeiainhaabe.

O translado partirá da Praça da Saudade, Centro de Manaus, às 7h de 1º de fevereiro, com destino à aldeia. O retorno será no dia 2 de fevereiro, às 10h, com transporte disponível para quem não pernoitar na aldeia, às 18h do dia 1º.

O projeto é uma das iniciativas selecionadas pelo Edital Macro de Chamamento Público nº 002/2024 – Cultura Étnica, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, Prefeitura de Manaus, Concultura e Governo Federal.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱