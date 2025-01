Avião com brasileiros deportados dos EUA na era Trump pousa em Manaus

O voo com brasileiros deportados dos EUA, que deveria ter pousado em Belo Horizonte nesta sexta-feira (24), fez uma parada em Manaus para reabastecimento, mas enfrentou problemas técnicos e tumulto entre os passageiros, levando ao cancelamento da viagem. Eles foram retirados da aeronave e levados para uma sala no aeroporto Eduardo Gomes.

As autoridades brasileiras estão em contato com os EUA para organizar o envio de outro avião, já que os deportados deveriam ser recebidos em Belo Horizonte. Uma reunião em Manaus decidirá se os passageiros aguardam um novo voo ou serão recebidos na cidade.

O grupo retorna ao Brasil após o endurecimento das regras de imigração pelos EUA, com Donald Trump revogando medidas da administração Biden e intensificando as deportações.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, divulgou imagens de deportados, mas não especificou suas nacionalidades. Trump também tentou acabar com o direito à cidadania americana por nascimento no país, mas a medida foi bloqueada por um juiz federal. Além disso, ele assinou uma ordem para suspender a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira com o México.

