COP-30 no Brasil: Bill Gates promete participação em discussão sobre energia nuclear

O empresário, dono da Microsoft, Bill Gates, prometeu participar na COP-30, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), em novembro, que será realizada em Belém (PA). Ele se reuniu na quinta-feira, 23, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

No encontro, Silveira apresentou projetos do Brasil para a transição energética, além de oferecer a participação do empresário na Casa Energia Brasil, um projeto da pasta para a COP-30. Eles ainda debateram sobre o uso da energia nuclear, um dos principais investimentos do empresário nos últimos anos.

Silveira foi o representante do governo brasileiro em Davos para buscar investimentos para a transição energética e atrair atenção para a COP-30.

A conferência climática é o principal investimento do governo federal para o ano. O Palácio do Planalto quer convencer países desenvolvidos a pagarem um fundo bilionário para a preservação de florestas, como a Amazônica.

Além dos investimentos no verde, o governo Lula quer atrair capital estrangeiro para projetos de energia limpa, capitaneados pelo Ministério de Minas e Energia. Para isso, Silveira prevê um evento, durante a COP-30, para apresentar o portfólio do país sobre o tema.

*Com informações da IstoÉ

