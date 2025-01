O Ministério Público de Alagoas (MPAL) apresentou denúncia formal contra Albino Santos de Lima, de 42 anos, apontado pela Polícia Civil como o maior serial killer do estado. Ele é acusado de ter cometido 10 homicídios, sendo sete mulheres e três homens, mas as autoridades não descartam que o número de vítimas possa ser ainda maior.

Ex-segurança do sistema prisional e filho de um policial militar aposentado, Albino foi preso sem resistência em setembro de 2024, logo após assassinar Ana Beatriz, de 13 anos, no dia do aniversário da mãe da menina. A jovem foi perseguida e baleada na cabeça em uma arena esportiva de Maceió. Socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE), Ana Beatriz não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, Albino Santos se autodenominava um “justiceiro”, alegando que escolhia suas vítimas com base no que ele considerava “comportamento inadequado” ou supostas ligações com o tráfico de drogas. No entanto, as autoridades descartaram essas justificativas e identificaram um padrão de ações frias e premeditadas.

“Ele sempre agia do mesmo jeito, a maioria das vezes à noite, usando roupas pretas e boné para esconder o rosto. Ele é um predador, um assassino em série, muito frio e calculista”, afirmou o delegado Gilson Rego, responsável pelo caso. As investigações mostraram que Albino Santos abordava suas vítimas de forma que elas não tivessem chance de se defender.

Desprezo por mulheres

Além das mortes, as apurações apontaram que Albino tinha um profundo desprezo por mulheres. Ele mantinha arquivos organizados com informações de suas possíveis vítimas, todas identificadas com termos pejorativos. Das 10 mortes atribuídas a ele, a maioria das vítimas eram jovens mulheres, reforçando o padrão de ódio direcionado por gênero.

“Estamos diante de um indivíduo que escolhia suas vítimas com base em critérios absurdos e preconceituosos, agindo com extrema frieza e perversidade”, afirmou o promotor de Justiça Antônio Vilas Boas.

A denúncia contra Albino Santos foi apresentada pelo MPAL na última quinta-feira (23). Entre os crimes atribuídos a ele estão os homicídios de Tamara Vanessa dos Santos, o casal Débora Vitória Silva dos Santos e John Lenno Santos Ferreira, além da morte da adolescente Ana Beatriz.

O Ministério Público ressaltou a importância de manter a prisão preventiva do acusado para proteger a sociedade. “Já foi constatado que o suspeito não tem a menor condição de viver em sociedade. Sua liberdade representaria um grande perigo, especialmente diante da sequência de crimes cometidos com total desprezo pela vida humana”, concluiu Vilas Boas.

*Com informações do Metrópoles

