Manaus registra queda de 46% em roubos a ônibus do transporte de público, aponta SSP-AM

Em 2024, Manaus apresentou redução de 46% nos casos de roubos aos ônibus do transporte público em comparação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A atuação integrada envolve rondas ostensivas em ônibus e rotas de empresas do Distrito Industrial realizadas por policiais militares, além do trabalho investigativo da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que ocorre após os crimes e também de forma preventiva. Essas iniciativas resultaram na desarticulação de oito quadrilhas especializadas nesse tipo de delito, no cumprimento de 50 mandados e na prisão de aproximadamente 50 pessoas.

Rota Segura

Conforme o delegado Charles Araújo, em mais de 100 dias foram registradas apenas duas ocorrências em rotas.

As ações contam ainda com operações integradas das Forças de Segurança em cumprimento de mandados de prisão, com foco na elucidação de casos em que os infratores não são presos de forma imediata após a prática criminosa. Além do compartilhamento de informações, que são repassadas às guarnições da Polícia Militar, tem-se também dados apontados pela investigação da Polícia Civil em relação à diversificação de locais-alvo para a prática desses crimes.

Além do trabalho integrado entre as Forças de Segurança no combate à prática de roubos a rotas, a Polícia Militar do Amazonas mantém a Operação Rota Segura, que é desencadeada por unidades dos Comandos de Policiamento das Áreas Norte e Leste, e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Segundo o comandante-geral, coronel Klinger Paiva, o objetivo é intensificar o policiamento ostensivo e preventivo, com foco em horários de maior fluxo de circulação das rotas das empresas do Distrito Industrial de Manaus.

“A Rocam fica responsável pela área que abrange o Distrito Industrial, devido à localização do Batalhão da unidade especializada. As unidades policiais das áreas Norte e Leste estão direcionadas aos bairros daquelas localidades, porque a maior parte dos trabalhadores das empresas residem nas zonas norte e leste de Manaus”, esclarece o comandante-geral.

Coronel Klinger explica ainda que para uma maior efetividade da operação existe uma parceria entre a Polícia Militar e o setor industrial, com troca de informações para antecipação de ameaças e estudo do modus operandi dos infratores que praticam esse tipo de crime.

Operação Catraca

Outra ação estratégica para reprimir roubos ao transporte público é a Operação Catraca, coordenada pela Polícia Militar do Amazonas. A ação é desencadeada em todas as zonas de Manaus.

Ainda de acordo com o coronel Klinger Paiva, os policiais militares atuam conforme levantamento da Inteligência, que indicam os pontos e horários com maior incidência de crimes nos ônibus do transporte coletivo.

“Também trabalhamos em cima de denúncias recebidas no 190 ou linhas-diretas das Cicoms. Por isso reforçamos que a população denuncie, que seja parceira da Polícia Militar”, finalizou.

*Com informações da assessoria

