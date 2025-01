BBB 25: Festa tem amor proibido, ciúme e beijo sabotado por expulsão

Um amor proibido movimentou a madrugada deste sábado (25) na segunda festa do BBB 25. Mesmo na mira dos líderes Diogo Almeida e Wilma Nascimento, Aline Patriarca estava no maior clima de romance com o galã de Amor Perfeito (2023). Vinícius Nascimento, porém, não gostou da aproximação de sua dupla com o ator. Os participantes não chegaram a se beijar, até porque a produção colocou diversas músicas lentas no final da festa para expulsar os brothers da pista de dança.

Antes de dar início à celebração, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que os líderes definissem as três duplas que eram os seus alvos para o paredão. Eles escolheram Camilla e Thamiris Maia, Vitória Strada e Matheus Pires, além de Aline e Vinícius.

Não à toa, os participantes não entenderam as investidas do ator na policial militar, que chegou a falar sobre o jogo no meio da paquera. “Você deveria ter mais cuidado [em suas escolhas] porque tem pessoas [aqui] hoje [para as quais] você é o primeiro alvo”, iniciou.

“Mas quem sou eu para falar? Independente de qualquer coisa, todo mundo está aqui para se votar. Não foi uma surpresa”, acrescentou Aline. “Mas eu pensei: Ele não é a minha primeira opção de voto. Como ele não percebeu o jogo e colocou outras pessoas que o tinham como primeira opção?”, continuou.

Depois de ter dito para aliados que realmente deve indicar Aline e Vinícius para o paredão, Diogo deu a entender que pode mudar de ideia. “Vinícius me atravessou de uma maneira muito estranha. Amanhã quero trocar uma ideia com você sobre isso”, completou o artista.

Fofoca matadora

Koselma Silva, a Delma, foi uma das primeiras a alertar Vinícius sobre a proximidade de Aline durante a festa. “Aline está lá no salão, dançando mais o Diogo. Vai lá. Só está o Guilherme”, avisou. “Ai, ai. Agora a dupla virou trio. Estou é lascado”, comentou o promotor de eventos.

Um pouco depois, o baiano chamou a amiga para conversar sobre o jogo e lembrou de um episódio que poderia justificar a indicação dos líderes. No show de quarta (22), ele proibiu o galã de servir bebida alcoólica para a agente da lei. “Independente de qualquer coisa, ele vai me chamar para conversar”, pontuou ela.

“Se foi isso, acho que ele pode ter ficado com receio de ter saído malvisto”, seguiu Vinícius. “Eu vi que ele estava dando para todo mundo, mas não queria que ele desse para você novamente”, justificou.

“Nem vou falar sobre isso, porque não sei se foi isso. Vou esperar ele falar. Mas disse: ‘Todo mundo aqui é opção de voto para todo mundo”, emendou a policial.

Expulsos da paixão

Além de Diogo e Aline, Maike Cruz também deu em cima de Renata Saldanha. “Não sei se é a melhor hora no jogo, mas eu quero muito”, confessou ele, em conversa com Giovanna Jacobina.

A festa, porém, acabou no zero a zero para os quase casais do reality show da Globo. Afinal, a produção colocou músicas mais lentas, apesar de românticas, para ver se os participantes deixavam a pista de dança e finalmente fossem dormir. A estratégia deu certo.

