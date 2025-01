FAB transportará deportados dos EUA de Manaus para Belo Horizonte

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) prestará apoio aéreo aos deportados, oriundos dos Estados Unidos da América, que aguardam o término do traslado em Manaus (AM), neste sábado (25).

A solicitação foi feita pelo Governo Federal. De acordo com o órgão, a aeronave decolará da Base Aérea de Brasília, às 13 horas pelo horário local, com pouso previsto, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, às 14h30, horário de Manaus. O tempo de solo em Manaus dependerá de trâmites diversos a serem realizados pelos órgãos competentes.

A FAB disponibilizará, ainda, profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados, durante o trajeto até o destino final, no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG).

Pouso em Manaus

O grupo de passageiros brasileiros deportados dos Estados Unidos, na primeira ação da gestão do presidente dos Estados Unidos, de Donald Trump, chegou à Manaus no início da noite de sexta-feira (24), após problema técnico apresentado na aeronave, que tinha como destino final o estado de Minas Gerais.

No total, 79 passageiros estavam a bordo do avião, sendo 11 mulheres, 62 homens e seis crianças. Todos foram acomodados em uma sala do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e aguardam um novo voo para Belo Horizonte.

Em solo manauara, o grupo recebeu assistência do Governo do Estado do Amazonas. Foram disponibilizados para os brasileiros colchões, atendimento médico, alimentação e água, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam) e Defesa Civil.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas também presta apoio com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

