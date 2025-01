VÍDEO: Avião é atingido por raio durante tempestade em São Paulo

Um vídeo que circula pelas redes sociais captou o momento exato em que um avião foi atingido por um raio em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país. O incidente aconteceu durante uma tempestade na tarde de sexta-feira (24), quando o modelo Airbus A350-1000, da companhia British Airways, estava estacionado no pátio, ainda sem passageiros. De acordo com o site especializado Aeroin, a cena foi flagrada no Terminal 3 do aeroporto.

Identificada pela matrícula G-XWBE, a aeronave tinha como destino o Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Após o ocorrido, o veículo passou por uma inspeção, que atrasou o voo atrasou em 6h30.

Segundo o Aeroin, a incidência de raios em aviões comerciais, como o que acometeu o exemplar da British Airways, é “relativamente comum” e as aeronaves mais são projetadas para enfrentar essas “eventualidades”. Isso porque, já na construção, elas adquirem características que permitem uma rápida dissipação daecarga elétrica gerada por um impacto de raio.

Desse modo, a fuselagem metálica atua como uma espécie de “gaiola de Faraday” e distribui a energia na superfície externa do veículo. Com isso, os dados na parte interna são minimizados.

