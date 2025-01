As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas em Manaus trouxeram desafios significativos à cidade, com registros de alagamentos em diversos pontos e ocorrências em áreas de risco. Por conta disso, a Prefeitura de Manaus realiza um trabalho intensivo de manutenção e limpeza de bueiros em diversos pontos da cidade. A ação conta com a utilização de maquinários pesados, como caminhões-pipa e caminhões hidrojato, além de equipes de profissionais capacitados para garantir a eficiência do serviço.

O trabalho também inclui reparos em meios-fios e calçadas, contribuindo para a recuperação das vias públicas e garantindo o direito de ir e vir da população.

Até o momento, mais de cem bueiros já foram desobstruídos por meio dessa força-tarefa, promovendo melhorias significativas na drenagem urbana e prevenindo alagamentos.

A Defesa Civil de Manaus também intensificou os atendimentos em áreas de risco, com monitoramento contínuo de encostas e locais propensos a deslizamentos. Simultaneamente, o trabalho de desobstrução de bueiros e canais é realizado em pontos estratégicos para facilitar o escoamento da água.

Equipes de assistência social da Semasc estão mobilizadas para atender as famílias que precisarem de suporte, incluindo alojamento temporário, distribuição de kits emergenciais e/ou auxílio aluguel.

“Estamos trabalhando 24 horas por dia para cadastrar as famílias atingidas e garantir o acesso ao auxílio aluguel e a benefícios eventuais, como cestas básicas, kits de higiene, lençóis e outras medidas essenciais para atender às suas necessidades”, informou o titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Saullo Vianna.

A prefeitura reforça o pedido para que os moradores fiquem atentos a sinais de risco e utilizem os canais oficiais para relatar ocorrências. “A participação da população é fundamental neste momento. Contamos com o apoio de todos para enfrentar juntos este período de chuvas intensas”, disse o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Alberto de Siqueira.

Para emergências, a Defesa Civil está disponível 24 horas por meio do número 199.

*Com informações da assessoria

