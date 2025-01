Quatro suspeitos de envolvimento na morte de Edney Souza de Oliveira, que tinha 34 anos, foram presos no município de Pauini, interior do Amazonas, durante a sexta-feira (24). O crime foi praticado no dia 25 de dezembro de 2024.

Os presos foram identificados como Antônio José Coutinho da Silva, de 40 anos, conhecido como “Boco”; Francisco Cardoso dos Santos, de 26, conhecido como “Dena”; Raimundo Cardoso dos Santos, de 47, conhecido como “Pocho”; e Roberto da Silva Pereira, de 26. Eles são membros da mesma família.

O crime teria sido motivado por uma discussão entre os autores e a vítima, ocorrida na noite de natal em uma comunidade rural Prainha, no rio Teuini, afluente do Rio Purus, Zona Rural de Pauini.

Segundo os policiais civis, após a discussão, os suspeitos perseguiram Edney até a margem do rio e, no local, os suspeitos, munidos de uma espingarda calibre 20, efetuaram cinco disparos contra a vítima, cada um contribuindo com um tiro.

De acordo com os policiais civis, as investigações contaram com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Coordenação de Saúde Indígena, uma vez que a vítima era companheira de uma indígena.

Após diligências, os envolvidos foram identificados e interrogados. Diante da gravidade do crime e da repercussão na comunidade, a Polícia Civil solicitou à Justiça os mandados de prisão preventiva dos suspeitos.

Os suspeitos foram presos na mesma comunidade onde o crime foi praticado. Eles responderão por homicídio qualificado e estão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱