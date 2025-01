Os 84 passageiros deportados dos Estados Unidos embarcaram com segurança rumo ao destino final, em Minas Gerais, na tarde deste sábado (25). Durante o período em que permaneceram em Manaus, receberam assistência integral do Governo do Amazonas, que garantiu acolhimento adequado, com fornecimento de colchões, alimentação, água e atendimento médico.

Os brasileiros chegaram a Manaus na noite de sexta-feira (24), onde a aeronave que os levaria até Belo Horizonte apresentou um problema técnico.

Os deportados ficaram acomodados em uma sala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde receberam comida, água, colchões e atendimento durante as 16 horas em que permaneceram no local.

Cerca de 25 bombeiros também participaram da ação, prestando suporte direto. O comandante de Socorro, tenente Newton David Hansen, explicou que a equipe esteve preparada para atender a qualquer eventualidade de saúde.

“O objetivo principal era fazer qualquer tipo de atendimento, se fosse necessário. A maioria dos atendimentos foi apenas pré-hospitalar”, explicou o comandante.

Entre os passageiros estava Alisdete Gonçalves, de 49 anos. Ele agradeceu o apoio recebido pelo Estado.

“A gente nem esperava por esse acolhimento. Fomos muito bem atendidos pelo estado do Amazonas, com médicos, técnicos e o Corpo de Bombeiros. Parabenizamos o governo”, disse Alisdete.

*Com informações da assessoria

