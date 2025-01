Brasileira desaparecida em Portugal é encontrada morando na rua e passando fome

Thayla, de 26 anos, estava desaparecida há mais de um mês no país europeu

A brasileira Thayla Hendyo Pereira da Motta, 26 anos, foi encontrada morando na rua e com fome, após mais de um mês desaparecida em Portugal. As informações são do Jornal de Notícias, publicação portuguesa.

Policiais encontraram a jovem na estação Sete Rios, em Lisboa. Ela estava desorientada e foi levada ao Hospital de Santa Maria.

Entenda o caso

Thayla Hendyo Pereira da Motta, 26 anos, morava no Guará (DF). Mudou-se para Portugal para estudar na Universidade de Aveiro, em 2024.

Em dezembro, uma amiga comunicou o desaparecimento à polícia local.

Investigadores descobriram que Thayla não frequentava as aulas há algum tempo e entregou as chaves da residência que ocupava no campus.

A família informou, nesse sábado (25), que Thayla foi encontrada.

Policiais acharam a jovem na estação Sete Rios, em Lisboa. Ela estaria morando na rua e, no momento que foi encontrada, estava com fome.

Thayla estava desorientada e foi levada ao hospital.

Ela estaria na companhia de um homem, que fugiu.

Família faz vaquinha para trazê-la de volta ao Brasil.

Thayla mudou-se para Portugal em 2024 com objetivo de estudar na Universidade de Aveiro. Ela era aluna do curso de línguas, culturas e literaturas.

Após uma amiga comunicar o desaparecimento da jovem, investigadores descobriram que Thayla não frequentava mais as aulas e não estava mais morando no campus universitário.

Ela ainda teria retirado todos os pertences do quarto e entregado a chave ao responsável pelo espaço. A amiga de Thayla disse à polícia que a brasiliense pretendia voltar ao Brasil.

Fim do desaparecimento

Irmã de Thayla, Kimberlly Brenda disse que uma amiga da família que mora no país europeu conseguiu falar com a jovem por telefone e avisou a polícia.

Os policiais teriam encontrado Thayla na companhia de um homem. A família ainda não sabe quem é o rapaz. “Esse cara fugiu assim que avistou a polícia. O estado dela não é bom. Ela está muito desorientada, desidratada”, afirmou a irmã.

A jovem foi levada a um hospital local. Segundo Kimberlly, Thayla não para de chorar. “A gente não sabe o que esse homem pode ter feito com ela, se ele a coagiu a algo. Eu acho que, se fosse amigo, não ia fugir quando visse a polícia”, disse a irmã.

A família, agora, pede ajuda por meio de uma vaquinha on-line a fim de conseguir trazer Thayla para o Brasil. Interessados podem contribuir por meio do Pix [email protected] (e-mail).

*Com informações do Metrópoles

