Confira o resultado preliminar do processo seletivo do Ensino Médio Técnico 2025

O resultado preliminar do Processo Seletivo do Projeto Social Ensino Médio Técnico 2025 foi divulgado neste domingo (26). O resultado final será divulgado nesta segunda-feira (27). Contemplando a Formação Técnica Profissional (FTP) da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, a iniciativa é uma parceria da Secretaria de Educação e da FMM para alunos que concluíram o 9º ano em escolas da rede pública estadual.

Disponibilizando 322 vagas, o projeto proporciona experiência educativa em espaços de aprendizagem equipados com tecnologias educacionais adequadas à formação técnica e profissional, voltadas para os cursos de Informática e Mecatrônica. Para verificar o resultado, o estudante ou o responsável pode acessar o link https://www.fundacaomatiasmachline.org.br/.

Segundo a coordenadora do Escritório de Projetos da Secretaria de Educação, Ádila Marta, o processo seletivo agora entra em sua etapa final e os alunos candidatos devem ficar atentos às datas.

“Os recursos sobre o resultado final poderão ser submetidos até o dia 28 de janeiro. Os candidatos aprovados deverão comparecer munidos da documentação indicada no edital do processo seletivo e efetivar a matrícula”, ressaltou a coordenadora.

Vagas e período de matrículas

São 17 vagas destinadas a alunos com deficiência; 33 vagas para alunos pretos, pardos ou indígenas; 111 para os candidatos que tenham Número de Identificação Social (NIS), atribuídos pelo Cadastro Único (CadÚnico); e 161 vagas destinadas à ampla concorrência, totalizando 322 oportunidades.

Os estudantes e responsáveis também devem verificar no site da FMM os documentos necessários e ficar atentos aos prazos. Após a divulgação do resultado final, a matrícula dos candidatos acontece de maneira presencial, de quarta-feira (29) até sábado (01).

Documentação

Para efetivação da matrícula, será obrigatória a entrega dos respectivos documentos:

Histórico escolar do ensino fundamental atualizado – Original;

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental – Cópia;

Certidão de Nascimento – Cópia;

Carteira de Identidade – Cópia;

Comprovante de Residência – Cópia;

CPF – Cópia;

Carteira de Identidade e CPF do Responsável– Cópia;

Cartão de Vacina atualizado;

Cartão SUS e tipo sanguíneo;

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱