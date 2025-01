Policial militar é executado no Aterro do Flamengo a caminho do trabalho

Um policial militar foi morto no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (26). O terceiro sargento Marco Paulo Freire Azevedo, de 38 anos, estava a caminho do 19º BPM (Copacabana) quando foi rendido por bandidos que estavam em outro carro. Ele deixa uma filha de 16 anos. Os criminosos fugiram.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para uma ocorrência de roubo na avenida Infante Dom Henrique, na altura da Praia do Flamengo. Ao chegarem lá, encontraram Marco morto.

Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fizeram uma perícia no local do crime. O corpo do policial foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Relatos nas redes sociais dão conta de que o PM estava num Jeep Compass branco, quando foi baleado. Ele estaria em frente ao jardim do Museu da República quando foi abordado pelos criminosos, que estavam em outro carro. Marco teria tentado reagir, mas sua arma teria falhado.

A PM homenageou o militar assassinado em seu perfil no Instagram. Ele entrou na corporação em 2012.

*Com informações do Extra

