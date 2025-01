Casal apaixonado tenta se beijar em moto e mulher é arremessada durante acidente no AM

Jovem precisou ser transferida para Manaus por conta de bater cabeça no asfalto

Uma jovem identificada como Lilian Perrone Xavier, de 19 anos, sofreu um grave acidente de motocicleta em Itacoatiara, interior do Amazonas, durante a madrugada de sábado (25).

Segundo testemunhas, Lilian e o namorado saíram de um bar e durante o trajeto, o casal tentou se beijar com a moto em movimento, o que resultou na perca do controle do veículo.

A jovem acabou sendo arremessada e bateu a cabeça no chão. Ela foi socorrida e levada ao Hospital José Mendes, no município, mas devido a gravidade do seu caso, precisou ser transferida para Manaus.

Lilian está internada em estado gravíssimo. Ela é mãe de uma criança. O namorado sofreu escoriações, sem gravidade.

