Mais de 700 pessoas são atendidas em mutirão dermatológico em Manaus

A Fundação Alfredo da Matta (Fuham) realizou 713 atendimentos durante o mutirão dermatológico ocorrido durante o sábado (25), em Manaus. A ação teve como objetivo identificar e diagnosticar precocemente casos de hanseníase. Dez pessoas foram identificadas com câncer de pele, duas com hanseníase e duas com HIV/Aids.

A secretária da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud, explica que a iniciativa tem o objetivo de alertar e sensibilizar a população sobre a doença, seus primeiros sintomas e a importância do tratamento precoce para a cura e para evitar sequelas.

O diretor-presidente da Fuham, médico Carlos Chirano, ressalta que os resultados alcançados foram além da expectativa. Inicialmente, a previsão era de realizar 600 atendimentos durante o mutirão. “A demanda foi muito boa, o saldo é positivo. A adesão por parte dos médicos, dos servidores nessa agenda extra foi excelente e, assim, conseguimos ampliar ainda mais a oportunidade de acesso a esse atendimento especializado, disponível na rede pública de saúde”, declarou.

O mutirão, realizado na sede da Fuham, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, ofereceu, além de consultas dermatológicas, testes rápidos de HIV e sífilis e biópsias para coleta de material de pacientes com suspeita da hanseníase.

“Fizemos o diagnóstico precoce das pessoas que foram detectadas com as doenças, que não estavam na forma avançada. Então, conseguimos alcançar nossos objetivos com esta ação, avaliando essa população que nos procurou e detectando esses casos novos”, analisa Valderiza Pedrosa, chefa do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fuham e coordenadora do Programa Estadual da Hanseníase.

*Com informações da assessoria

