Sargento é detido ao sair de comunidade com fuzis, pistola e munições de diferentes calibres  

Militar foi abordado durante patrulhamento na favela do Sapinho e conduzido à delegacia

Um policial militar foi preso no sábado (25), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após ter sido flagrado transportando armamento com numeração raspada. O terceiro sargento Uarlei Braga da Silva foi abordado durante um patrulhamento realizado pelo 15º BPM (Caxias), que tinha o objetivo de combater crimes como roubos a veículos e cargas.

Segundo a polícia, o sargento estava dirigindo um Volkswagen Gol preto que saía da comunidade do Sapinho quando foi abordado pelos agentes. Durante a revista ao carro, foram encontrados dois fuzis, um AR-10 de calibre 7.62 e um AR-15 de calibre 5.56, ambos com a numeração raspada.

Além disso, estavam no veículo uma pistola Glock calibre .40, carregadores e munições de diferentes calibres, incluindo 13 munições de calibre 7.62 e 19 de calibre 5.56. A pistola e a munição são de propriedade da Polícia Militar. Também foi apreendido um colete balístico, também da PM, além do próprio veículo.

Segundo a PM, na abordagem o condutor do veículo foi identificado como policial militar. Ele informou estar de posse do material descrito. Com a informação, os policiais realizaram a revista ao veículo constatando a presença de todo o material em seu interior.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), e o policial foi encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria acompanha a situação e que o sargento será submetido a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para avaliar sua conduta.

A corporação reiterou que “não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos”.

*Com informações do Extra

Leia mais:

VÍDEO: Assaltante do Manauara Shopping ostentava fuzis em favela do RJ antes de ser morto em Manaus

Maior parte da população de Manaus vive em favelas e comunidades urbanas

Favela do RJ? Moradores filmam tiroteio em bairro de Manaus; veja vídeo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱