‘Britney’, brincam fãs ao verem Pabllo Vittar raspando a cabeça

Drag queen surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo passando a máquina no cabelo

Pabllo Vittar surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo raspando a cabeça em seu perfil no TikTok durante este domingo (26).

Sem peruca, a drag queen aparece passando a máquina zero no cabelo ao som da música de FKA Twigs, “Eusexua”, que dá nome ao novo álbum da cantora norte-americana – no qual ela também aparece de cabeça raspada na capa.

“Te amo FKA Twigs”, escreveu Pabllo na legenda.

Os fãs não deixaram passar a oportunidade de fazer piadas com o vídeo, e fizeram diversos comentários engraçadinhos.

“A nossa Carolina Dieckmann brasileira”, escreveu um. “A FKA Twigs brasileira”, disse outro. “Nossa Britney Spears”, escreveu um terceiro.

