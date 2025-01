EUA suspendem ajuda humanitária à ONU e afetam serviços para migrantes em Manaus

O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão por 90 dias dos repasses de fundos destinados à assistência humanitária a migrantes, afetando diretamente uma agência da ONU que opera em Manaus e outros estados do Norte do Brasil.

A decisão interrompeu serviços importantes, como apoio à regularização migratória, fornecimento de alimentos e cuidados de saúde para imigrantes venezuelanos.

A medida, tomada com base em uma ordem do presidente Donald Trump, resultou na paralisação dos recursos do Bureau de População, Refugiados e Migração (PRM) e da USAID (Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional).

Além disso, o governo dos EUA determinou que todos os programas em andamento sejam revisados para garantir que estejam alinhados com a política externa do país. Em Manaus, a paralisação afetou diretamente o PAC da Compensa, levando à dispensa de profissionais e prejudicando centenas de migrantes que dependiam dos serviços de acolhimento.

A suspensão impacta diversas áreas cruciais de assistência, como:

Regularização Migratória e Assistência Humanitária

Proteção e Saúde

Interiorização de Migrantes e Movimentos Humanitários

Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes

Apoio Técnico e Consultoria sobre Políticas Migratórias e Integração

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) alertou que a paralisação pode deixar milhares de migrantes sem acesso a serviços essenciais, mas afirmou que continuará em diálogo com as autoridades locais e seguirá com suas atividades dentro das limitações financeiras.

A decisão está em conformidade com a Ordem Executiva do presidente Trump sobre a reavaliação e realinhamento da ajuda externa dos Estados Unidos. O Secretário de Estado, Marco Rubio, iniciou uma revisão de todos os programas de assistência externa para garantir que atendam aos interesses dos Estados Unidos, conforme a agenda “America First”, com o objetivo de assegurar que os fundos sejam usados de forma eficiente e tragam retorno ao povo americano.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱