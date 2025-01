UEA divulga edital para curso de especialização em Direito Médico e Saúde

As aulas iniciarão no dia 26 de abril e acontecerão aos sábados, das 8h às 12h e 13h às 17h

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital n° 007/2025 para a admissão de alunos ao curso de especialização em Direito Médico e Saúde.

As inscrições iniciam nesta segunda-feira (27), até o dia 7 de março, e deverão ser realizadas por e-mail: [email protected]. Os candidatos deverão enviar os documentos obrigatórios originais e digitalizados no formato PDF, conforme informado no item 5.2 do edital.

A formação tem como objetivo aproximar profissionais da área de saúde ao conteúdo do Direito, compreendido como a responsabilidade civil, penal e ético-disciplinar decorrente da atuação do profissional, e também ao Direito da Saúde, com foco no acesso aos serviços de saúde, na relação entre consumidor e plano de saúde, bem como entre usuários e o serviço público.

Sobre o curso

O curso terá duração de 16 meses, com carga horária de 420 horas e acontecerá na Escola de Direito (ED), localizada na avenida Major Gabriel, n° 767, Centro. O início das aulas está previsto para o dia 26 de abril. Elas serão realizadas aos sábados, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h e, eventualmente, no período de segunda a sexta, das 18h às 22h.

São 62 vagas, sendo 48 para público geral, 12 para Pessoas com Deficiência (PcD) e duas para egresso/servidor da UEA, tendo como público-alvo profissionais bacharéis em Direito, Saúde e de áreas correlatas no desempenho de suas atribuições institucionais.

