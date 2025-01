Um sargento da Polícia Militar foi preso suspeito de atirar contra dois homens, de 34 e 25 anos, na saída de uma casa noturna, localizada na Avenida Via Láctea, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O incidente ocorreu na noite de domingo (26) após uma discussão entre o policial e as vítimas, na saída do estabelecimento.

Testemunhas afirmaram que o autor dos disparos estava em uma picape e é suspeito de ter importunado uma mulher que estava acompanhada das vítimas. A partir disso, a situação escalou, levando ao confronto e aos disparos.

Uma das vítimas foi atingida por um tiro na nuca, enquanto a outra levou um disparo no antebraço direito. O atirador fugiu rapidamente após os tiros, mas, segundo a Polícia Militar, o sargento responsável pelos disparos foi detido em flagrante em um Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao Núcleo Prisional da Polícia Militar. A PMAM ressaltou que abriu um procedimento interno para apurar a conduta do policial militar.

VÍDEO: Sargento da PM é preso após atirar em homens na saída de casa noturna em Manaus

