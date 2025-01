Classe artística reage a possível nomeação de Caio André para SEC-AM

Manaus (AM) – A possível nomeação de Caio André (UB), ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) gerou forte descontentamento entre a classe artística do Estado.

Muitos artistas e produtores culturais têm questionando a escolha do governador Wilson Lima (UB), ao alegar que Caio André não possui experiência necessária para liderar a pasta.

A possível indicação também foi vista como uma forma de acomodar o aliado político do governador, visto que Caio não conseguiu se reeleger nas eleições de 2024.

Apesar da possível indicação, Caio André já afirmou que ainda não há nada definido quanto à sua nomeação.

“Eu não recebi ainda a informação do governador, nesse sentido. É uma das possibilidades. É possível”, declarou ele, deixando claro que ainda aguarda uma decisão oficial.

Esse cenário tem gerado uma onda de críticas nas redes sociais. Artistas, músicos, produtores e outros profissionais do setor têm se mobilizado contra a escolha, alegando que a cultura não deve ser tratada como “cabide de emprego”, e sim como uma área que exige gestão qualificada.

“O nome de Caio André para a Secretaria de Cultura não parece ser baseado em competência ou vivência no setor cultural, mas em interesses políticos. É revoltante ver uma das pastas mais importantes para a identidade do nosso Estado sendo tratada como moeda de troca, como um cargo qualquer, sem considerar a verdadeira importância da cultura para o nosso povo”, publicou o artista e jornalista Fabrício Mendes.

A crítica também foi amplificada pela apresentadora e atriz Norma Araújo, conhecida como “Manazinha”, que se posicionou publicamente contra a nomeação. Em um vídeo que rapidamente se espalhou, Norma questionou a falta de experiência de Caio no setor cultural e sugeriu que ele deveria ser designado para áreas mais alinhadas com sua trajetória, como o esporte.

“Nunca foi a uma exposição, não sabe nem o que é. Com certeza não sabe nem o nome do espetáculo que ganhou o prêmio de melhor teatro deste ano no Amazonas. Não conhece os artistas, não frequenta. Como é que vai dar apoio para artista, gente? Ele é de esporte. Fui buscar no Google: Caio André foi vereador, presidente da Câmara, é advogado especializado em direito eleitoral e administrativo, dedicado à área de esportes. Foi secretário da SEDEL. Bote ele lá! Mas mexer com a cultura, com artistas, pelo amor de Deus”, afirmou Norma.

A apresentadora ainda criticou a prática de indicar políticos derrotados para cargos públicos importantes, considerando que a Secretaria de Cultura não deve ser vista como um “prêmio de consolação”.

“Ah, porque o cara não ganhou a eleição de vereador, vou dar um prêmio de consolação: Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura não é prêmio de consolação. É um cargo sério. Deixe o Cândido lá, traga o Marcos Apolo de volta, chame o Robério Braga, se junte com pessoas que têm a ver com cada pasta. Ah, porque são aliados. Aliados de quem? Tem que ser aliado do povo”, concluiu Norma Araújo.

O movimento contra a nomeação de Caio André reflete a mobilização da classe artística do Amazonas, que defende uma gestão da cultura pautada por profissionais qualificados, com vivência no setor e comprometimento com os artistas locais.

Organizações e grupos culturais começaram a articular um protesto para a segunda-feira (27), em frente ao Teatro Amazonas, às 18h30, exigindo a escolha de um gestor que compreenda as necessidades do setor.

Entre as principais reivindicações estão a continuidade dos editais culturais em andamento, maior transparência nas decisões da pasta e a nomeação de um gestor com experiência na área cultural.

A nomeação de Caio André encerraria o período de Marcos Apolo Muniz à frente da SEC-AM, que foi exonerado em outubro de 2024.

Na visão da classe artística, a cultura do Amazonas não pode ser tratada como uma concessão política, mas sim como uma área estratégica que exige profissionais qualificados, com conhecimento da realidade e das necessidades culturais da população.

Enquanto a nomeação para a Secretaria de Cultura não é confirmada, outras opções para Caio André estão sendo consideradas, pelas “opiniões em redes sociais”. Uma delas é a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (SEDEL), setor no qual ele já exerceu funções anteriormente, ou a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), onde foi responsável pela gestão antes de sua eleição em 2020.

Outra possibilidade seria sua indicação para um cargo na Câmara Municipal de Manaus, permitindo seu retorno ao legislativo, já que ele ocupa a posição de primeiro suplente pelo União Brasil.

Ao Em Tempo, Caio André destacou não ter sido procurado oficialmente para assumir qualquer secretaria do Estado.

“Até o momento, não fui nomeado para o cargo mencionado e, por isso, não tenho como emitir comentários ou posicionamentos sobre essas críticas. Caso necessário, me manifestarei no momento oportuno”, enfatizou.

