Tio estupra e transmite IST para três sobrinhas pequenas no Amazonas

Um homem de 29 anos, foi preso, nesta segunda-feira (27), investigado por estupro de vulnerável contra suas três sobrinhas, de 10, 12 e 13 anos, no município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). O homem também responderá por perigo de contágio venéreo, por ter transmitido uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) às vítimas.

Segundo a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, as investigações tiveram início no dia 16 de janeiro deste ano, após a mãe da vítima de 12 anos registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Depca. Segundo o relato, os crimes vinham ocorrendo desde 2024.

“A mãe só descobriu o caso após perceber que a filha apresentava alguns sintomas. Ela levou a adolescente ao hospital para realizar exames, onde foi diagnosticada com uma IST. A partir disso, a adolescente começou a relatar os abusos que havia sofrido por parte do marido da tia em Benjamin Constant”, disse a delegada.

De acordo com a autoridade policial, na delegacia, a vítima foi ouvida em depoimento especial e confirmou os abusos sofridos. Também foi realizado um exame de corpo de delito, que confirmou o abuso por parte do tio. O suspeito vivia em união estável com a tia paterna da vítima.

Diante dessa situação, a Depca entrou em contato com a 51ª DIP de Benjamin Constant, para relatar os fatos. Paralelamente, no dia 20 de janeiro, a avó materna da primeira vítima compareceu à 51ª DIP para informar que as outras duas irmãs dela, de 10 e 13 anos, também foram vítimas do mesmo homem.

“Os depoimentos das vítimas foram colhidos e a representante legal apresentou exames realizados no hospital que comprovaram a conjunção carnal, evidenciando os crimes. Com isso, a equipe policial de Benjamin Constant tentou localizar o suspeito para interrogatório e descobriu que ele havia fugido”, explicou Mayara Magna.

Foi solicitada à Justiça a expedição do mandado de prisão preventiva do autor, e a ordem judicial foi decretada. O homem foi localizado e preso na sexta-feira (24/01), em Benjamin Constant. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

