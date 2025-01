Em Manaus, motorista que bateu carros estacionados estava com álcool no sangue acima do limite

O motorista estava com 0,51 mg/L de álcool no sangue, o que corresponde a quase 13 vezes o limite permitido.

Um acidente impressionante foi registado no último domingo (26), Avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Um motorista perdeu o controle do veículo em alta velocidade e colidiu com três carros estacionados.

Ele foi preso e, segundo a perícia do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), estava com 0,51 mg/L de álcool no sangue, o que corresponde a quase 13 vezes o limite permitido.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível a violência da colisão.

Conforme as imagens, o veículo atinge os carros, gira e retorna à pista. Em seguida, o motorista sai do carro e começa a andar pela avenida, enquanto pessoas param para ver o que aconteceu.

O suspeito foi preso pela 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por dirigir embriagado.

Ele permanece à disposição da Justiça.

