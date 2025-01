Especialista aponta estratégias para alavancar vendas em Manaus

A busca por dominar a arte das vendas e se tornar um especialista no assunto é um objetivo comum, especialmente no mundo dos negócios e do comércio, onde a lucratividade é o foco principal.

Enquanto alguns especialistas acreditam que um bom vendedor deve ser extrovertido, carismático e capaz de socializar facilmente, outros argumentam que o processo de vendas vai muito além dessas características.

Independentemente de teorias e afirmações, o empresário Rafael Amorim, diretor comercial do grupo Pará Cabos, membro ativo do G4 Brasil (uma rede exclusiva de empreendedores de alto impacto) e ex-presidente e membro da Associação de Jovens Empresários do Amazonas (AJE-AM), com mais de 15 anos de experiência na área comercial, será um dos 34 palestrantes do “Encontro Manauara de Marketing Digital – EMMD 2025”. O evento ocorrerá nesta terça-feira (28), no Teatro Manauara, na Zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 13h.

Com o tema “Cinco estratégias de vendas para fazer em 2025”, Rafael Amorim palestrará no ‘Painel Técnico’, Palco Séries, a partir das 14h. Ele compartilhará dicas e estratégias utilizadas em sua empresa que geraram resultados superiores às metas estabelecidas.

“Busquei preparar um material de fácil entendimento para quem está começando ou já empreende, usando técnicas e dicas que pratico dentro do grupo para ajudar o microempresário a alavancar vendas e lucros”, afirma o empresário.

Para Rafael, embora muitas pessoas se autodenominem vendedoras, a chave para o sucesso está na busca por conhecimento e na paixão pelo que se faz.

“Esse é o grande diferencial. Não existem técnicas de vendas que podem dar certo se você não amar o que faz”, analisa.

Segundo Rafael, o segredo é aplicar corretamente as técnicas e insights apresentados durante o evento, incluindo o conteúdo de sua própria palestra.

“Se você aplicar bem as estratégias que irei recomendar, desenvolver um bom planejamento, manter organização e foco, certamente seus números serão outros no final do ano. Dependendo do nicho de mercado, é crucial estar alinhado com o público. Por exemplo: no setor de roupas, qual o período de maior venda? O mesmo vale para móveis. É essencial ter essas respostas, seja em uma planilha, um caderno de anotações ou um CRM. Com isso, você terá uma projeção e um resultado assertivo”, avalia o diretor comercial.

*Com informações da assessoria

