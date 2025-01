A jovem identificada como Lilian Perrone Xavier, de 19 anos, está internada após sofrer um acidente de motocicleta em Itacoatiara, ocorrido na madrugada de sábado (25). Lilian estava na garupa de uma moto pilotada pelo namorado quando o acidente aconteceu. O casal teria tentado se beijar enquanto a motocicleta ainda estava em movimento, o que fez com que o namorado perdesse o controle do veículo e colidisse contra uma sarjeta.

O namorado sofreu ferimentos leves, mas Lilian foi arremessada e bateu a cabeça com a força do impacto. Ela foi rapidamente socorrida e levada a um hospital de Manaus, onde foi diagnosticada com traumatismo craniano.

Na madrugada de segunda-feira (28), a família de Lilian recebeu a notícia de que ela não apresentava atividade neurológica, e os médicos confirmaram a morte cerebral. Diante dessa situação, os aparelhos que a mantinham viva foram desligados. A família, profundamente abalada, anunciou o falecimento e os preparativos para o funeral.

Entretanto, a mãe de Lilian, percebeu um leve sinal de vida, com batimentos cardíacos ainda visíveis. Esse sinal inesperado fez com que os médicos reativassem os aparelhos que mantinham Lilian viva, trazendo uma renovada esperança para a família.

