Bombeiros encontram corpo de homem que pulou de ponte; vídeo

O corpo do homem que pulou de uma ponte estaiada no Rio Piracicaba no domingo (26), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Piracicaba (SP), na manhã desta terça-feira (28). O homem, cuja identidade não foi revelada, foi encontrado no Rancho Bonato, na zona rural da cidade, a cerca de 10 km da ponte.

Imagens de drone flagraram o momento em que o homem pula direto para a água de aparência lamacenta. Havia várias pessoas na passarela assistindo-o. No dia, o local estava cheio em razão da realização de um tradicional passeio de boia no rio, que havia acontecido na manhã do domingo.

Um outro vídeo que circulou nas redes sociais mostra o desespero das pessoas logo após o salto do homem. Inicialmente, as pessoas pensaram que ele estava brincando e se escondendo na água turva. Segundos depois, no entanto, o pânico toma conta das pessoas, que gritam por ajuda.

As buscas dos bombeiros tiveram início nessa segunda-feira (27), em embarcações.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱