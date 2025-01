Vídeos mostram comércio de drogas no Centro de Manaus antes de operação

Vídeos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) mostram como era a movimentação no Beco da Onça, no Centro de Manaus, antes da operação de combate ao tráfico de drogas, deflagrada na manhã desta terça-feira (28).

Nas imagens é possível ver que os traficantes não se intimidam com a presença de outras pessoas no local, e vendem drogas ao ar livre.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, pessoas em situação de rua fizeram fila na distribuição de drogas ao lado do Mercado Adolpho Lisboa.

A operação desta terça-feira teve como foco a prisão de traficantes e o apoio à Polícia Civil nas investigações sobre a atuação de criminosos no local.

