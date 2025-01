DeepSeek abala mercado de IA com tecnologia barata e desafia gigantes dos EUA

A startup chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek causou um verdadeiro terremoto no mercado de ações de tecnologia dos Estados Unidos na segunda-feira (27), colocando em xeque algumas das maiores empresas do setor, como Nvidia, Microsoft e Meta.

O anúncio de sua nova ferramenta de IA gratuita, que utiliza chips de baixo custo, levantou dúvidas sobre o futuro da indústria de tecnologia global e desafiou a lógica estabelecida de que a IA demandaria uma cadeia de suprimentos complexa e cara.

O que aconteceu?

A DeepSeek anunciou o lançamento de um assistente de IA que opera com chips mais baratos e menos dados, contrariando a expectativa de que o avanço da IA exigiria investimentos massivos em infraestrutura, como fabricação de chips e data centers. A startup chinesa demonstrou que é capaz de oferecer um desempenho comparável ao das grandes empresas norte-americanas, mas a um custo significativamente menor.

Esse movimento ocorre em um momento delicado nas relações entre EUA e China no setor de tecnologia. Recentemente, os Estados Unidos proibiram a exportação de tecnologias avançadas de semicondutores para a China e limitaram as vendas de chips de IA da Nvidia, numa tentativa de frear o avanço tecnológico chinês.

O que é a DeepSeek?

Fundada em 2023 como um braço de pesquisa do fundo High-Flyer, que administra US$ 8 bilhões, a DeepSeek surgiu com o objetivo de desenvolver modelos de IA eficientes e focados em tarefas complexas de raciocínio. Seus modelos competem diretamente com tecnologias como o GPT-4 da OpenAI, e seu assistente de IA já superou o ChatGPT em número de downloads na AppStore.

Pontos fortes da DeepSeek

A principal vantagem da DeepSeek está na combinação de custo e eficiência. A empresa gastou cerca de US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) para desenvolver seu modelo, um valor mais de 10 vezes menor do que o investido pelas gigantes de tecnologia dos EUA. Além disso, seu assistente de IA suporta mais de 70 idiomas, incluindo inglês, chinês, francês, espanhol e português, e está disponível gratuitamente no Brasil.

Como funciona o aplicativo da DeepSeek?

O aplicativo da DeepSeek é semelhante ao ChatGPT, permitindo que os usuários interajam com o chatbot por texto, enviem imagens, documentos e façam perguntas com base nesses arquivos. No entanto, ao contrário do ChatGPT, a DeepSeek não oferece interação por voz. O modelo utilizado pela plataforma é o DeepSeek-V3, lançado em dezembro de 2023, que em algumas tarefas é considerado mais eficiente que o GPT-4.

Limitações e “alucinações”

Assim como outros modelos de IA, a DeepSeek não está imune a “alucinações” – situações em que o sistema pode fornecer informações incorretas. A empresa alerta que o conteúdo gerado deve ser usado “apenas como referência” e recomenda que os usuários consultem profissionais para questões médicas, legais ou financeiras.

Privacidade e compartilhamento de dados

A DeepSeek informa que pode compartilhar dados dos usuários, como nome, endereço de IP e e-mail, com autoridades públicas, detentores de direitos autorais ou terceiros, caso necessário para cumprir a lei. A empresa orienta os usuários a não compartilharem informações sensíveis na plataforma.

Quem está por trás da DeepSeek?

A startup foi fundada por Liang Wenfeng, um gestor de fundos com experiência em finanças e tecnologia. A equipe inicial era composta principalmente por jovens recém-formados das melhores universidades chinesas, como Tsinghua e Peking.

Com sua abordagem inovadora e custos reduzidos, a DeepSeek está redefinindo o cenário da IA global e colocando pressão sobre as grandes empresas de tecnologia dos EUA, que agora precisam repensar suas estratégias para manter a competitividade.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱