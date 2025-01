Amazonas conquista o terceiro lugar em ranking por agilidade na abertura de empresas

Durante o ano a Junta Comercial se manteve entre os dez estados mais ágeis no atendimento segundo o Painel de Empresas do governo federal

A Junta Comercial do Estado (Jucea) se destacou no ranking no Painel de Empresas do governo federal, ao ocupar a terceira colocação, em 2024, entre os 26 estados e o Distrito Federal, com o atendimento mais ágil na liberação do registro mercantil, com a média de 9,3h para finalização de atendimento.

De janeiro a dezembro, a Jucea se manteve entre os dez estados mais ágeis no atendimento do ranking nacional de abertura de empresas.

O órgão teve destaque nos meses de janeiro, quando ocupou a primeira posição e nos meses de fevereiro, março, novembro e dezembro, alcançando o segundo lugar com o melhor tempo médio de atendimento do país.

De acordo com a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, a Junta Comercial mantém o propósito em atender o usuário de forma célere e desburocratizada, e ainda apontou o modo operacional de análise e o sistema da autarquia como os aliados para dar agilidade no processo de registro empresarial.

“Tralhamos para que a Jucea esteja sempre superando seu tempo médio de atendimento, implementamos ferramentas para otimizarem ele, que facilitam todo processo do registro mercantil. Também capacitamos nossos servidores para a análise dos processos com precisão e agilidade”, explicou a presidente.

Dados de abertura

A ferramenta do Mapa de Empresas, é de autoria do governo federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

As estatísticas dos registros empresariais fornecem informações sobre o tempo de abertura e quantidades de empresas de cada estado, mensalmente.

As consultas podem ser realizadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas com a busca por: ano, mês, região, unidade da federação, município, natureza jurídica e atividade econômica.

*Com informações da assessoria

