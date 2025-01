Advogado é morto ao tentar separar briga de casal em bar

Um advogado de 43 anos foi morto a facadas durante uma briga de casal na praça Raul Soares, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada de sábado (25 ). A vítima e o suspeito do crime não se conheciam e teriam entrado no conflito para defender duas mulheres. Câmeras de segurança flagraram parte do desentendimento.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o casal sentado em um bar, quando começam a discutir. A mulher desfere um soco no rosto do companheiro e segue gritando com ele. Em seguida, o homem revida a agressão e acaba derrubado no chão pela mulher, que pega uma cadeira para tentar golpeá-lo. Os dois deixam os móveis na calçada e saem discutindo em direção à praça.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), quando o casal já estava na praça, o homem tentou tomar a bolsa da mulher para pegar seu celular e suas chaves, que estariam com ela. A mulher então passa a gritar que estava sendo assaltada. “Ela gritou ‘socorro estão me assaltando’. O pessoal que estava no bar acabou não intervindo porque viram o início da confusão e sabiam se tratar de uma briga de casal”, detalha a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira.

Os gritos foram ouvidos pelo advogado e o amigo, um policial civil de Pernambuco, que voltavam de uma balada em um carro por aplicativo. Ao perceber a confusão, o motorista teria dito: “a mulher está sendo assaltada e ninguém está fazendo nada”. Neste momento, o agente pernambucano pediu para que o condutor retornasse e saiu do carro junto com o advogado para defender a mulher do suposto assalto. O advogado passou a tentar imobilizar o namorado da mulher, pensando se tratar de um assaltante.

A confusão atraiu outras pessoas, que também tentaram intervir na briga. Entre elas estava o suspeito do esfaqueamento, um estudante de engenharia mecânica de 25 anos, e uma amiga dele. A dupla estava no mesmo bar onde o casal começou o desentendimento. Ao notar que a amiga estava no meio do conflito, o estudante foi até o local, viu o advogado tentando imobilizar o namorado da mulher, sacou um canivete e desferiu dois golpes no peito da vítima.

“A vítima ainda tentou reagir ao ser agredida, mas caiu instantes depois. Foi quando o suspeito fugiu e as pessoas acionaram a PM e o Samu para o local. A vítima foi socorrida para o hospital, mas morreu na manhã de domingo”, explica a delegada.

Suspeito foi preso em prédio de luxo

A PCMG iniciou diligências e conseguiu identificar o suspeito, que foi preso em um prédio de luxo na Savassi, na madrugada de domingo (26). “Houve uma confusão porque o síndico pensou se tratar de uma falsa equipe da PC e acionou a PM. Mas tudo foi esclarecido e o autor acabou descendo e se entregando. Informalmente ele confirmou o crime, mas formalmente preferiu ficar em silêncio sob orientação de sua advogada”, afirmou a delegada Alessandra Wilke.

O suspeito está preso no Ceresp Gameleira e deve passar por audiência de custódia ainda na segunda-feira (27). “Ele faz uso de medicamentos controlados, então há chance de a defesa usar isso a favor dele para tentar conseguir a soltura”, avalia Wilke.

Advogado estava em Minas para concurso de delegado da PCMG

O policial pernambucano, amigo da vítima, contou que os dois estavam na capital mineira para prestar um concurso para delegado. Na noite de sexta-feira, eles decidiram ir a um bar e, posteriormente, a uma boate no Vila da Serra, em Nova Lima. O crime aconteceu quando retornavam do local, por volta de 2h de sábado (25).

“O amigo está desolado. Ele prestou depoimento e voltou depois para dar novas informações, mas a todo momento ele se mostrou muito abalado com tudo. É o instinto policial, ele estava desarmado, mas nós policiais sempre temos o instinto de ajudar”, afirmou a delegada Alessandra Wilke.

O corpo do advogado já foi liberado e encaminhado para o Rio de Janeiro, onde deve ser sepultado.

