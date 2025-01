Maior cruzeiro da temporada atraca no Porto de Manaus com mais de 2,4 mil turistas

Cruzeiristas foram recepcionados com uma programação organizada pela Amazonastur

O Governo do Amazonas recebeu, nesta terça-feira (28), no Porto de Manaus, o maior navio da temporada de cruzeiros 2024/2025 em volume de turistas, o MS Aurora. Ao todo, a embarcação trouxe 2.456 mil cruzeiristas, sendo 1.7 mil turistas e 756 tripulantes. Este é o sexto navio a atracar na capital nesta temporada.

No Porto de Manaus, os cruzeiristas do Aurora foram recepcionados com uma programação organizada pela Amazonastur. A recepção incluiu apresentações culturais, entrega de materiais promocionais como mapas e dicas gastronômicas, além de atendimento bilíngue, garantindo uma experiência acolhedora e bem estruturada aos visitantes.

Entre os turistas que desembarcaram em Manaus, direto da Inglaterra, Susan Stinchcombe contou que visita o Amazonas pela primeira vez. Ela explicou os motivos que a trouxeram e o que espera da experiência. “Vamos fazer um passeio de barco para conhecer um seringal e a história que ocorreu no auge da economia da borracha”, disse a cruzeiristas.

Partindo da Inglaterra no início de janeiro, o navio Aurora é considerado um ícone da frota britânica e segue viagem nesta quarta-feira (29) para Parintins.

Com 270 metros de comprimento, o M/S Aurora destaca-se por sua elegância e história, sendo um dos mais tradicionais cruzeiros a navegar em águas amazônicas nesta temporada. O navio integra a renomada frota da P&O Cruises, uma das companhias de cruzeiros mais antigas e respeitadas do mundo, com quase dois séculos de história.

Ele faz parte da temporada de cruzeiros 2024/2025, que teve início em outubro e seguirá até maio deste ano. Ao todo, 15 navios devem atracar no Amazonas, movimentando aproximadamente 19 mil turistas e gerando um impacto econômico estimado em cerca de R$ 3 milhões para o estado.

Supervisão dos cadastros turísticos

Em parceria com a Policiamento Turístico (CPTur), a Amazonastur também realizou ação integrada de fiscalização para verificar a regularidade de guias de turismo no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A supervisão dos cadastros turísticos foi um dos destaques da ação, visando garantir a qualidade dos serviços prestados aos visitantes, conforme pontuou a técnica de fiscalização da Amazonastur, Isabelli Nogueira.

“Estamos realizando um trabalho de fiscalização e sensibilização para que os nossos prestadores de serviço turístico estejam devidamente cadastrados no sistema Cadastur. Para que, quando o nosso turista chegar na capital amazonense, ele se sinta mais seguro e acolhido com os nossos prestadores de serviços devidamente cadastrados, como guias de turismo, agências e transportadores,” disse Nogueira.

O capitão da Polícia Turística (Politur), Thiago Mansano, destacou os esforços realizados pela equipe para garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes.

“A companhia praticamente dobrou seu efetivo para poder atender bem, para receber os turistas e estar próximo deles. Acredito que terão uma boa experiência aqui no nosso centro histórico, que possam compartilhar isso com amigos e familiares. E que esses, por sua vez, também tenham a vontade de conhecer a nossa capital amazonense,” afirmou Mansano.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱