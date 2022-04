Manaus (AM) – Identificar padrões de pensamentos e comportamentos que impactam nas dificuldades normalmente apresentadas diante de provas e concursos e atuar de forma a contornar esses momentos de acordo com as necessidades de cada participante. Essa é a proposta do Workshop Meu Manual de Vida – Provas e Concursos, promovido pela Clínica de Psicologia e Neuropsicologia do Amazonas, no dia 28 de maio, e ministrado pelo Psicólogo e Terapeuta do Esquema, Edson Petrucio.

O evento será realizado no Novotel Manaus, localizado na Avenida Mandii, 04 – Distrito Industrial I, e terá duração de 8 horas, a fim de preparar os participantes para superar bem mais que o famoso “branco” na hora do exame. Para isso, o encontro será estruturado em três fases: tomada de consciência, reestruturação emocional e cognitiva e elaboração de estratégias de mudança.

Segundo o psicólogo Edson Petrucio, a ideia de promover um workshop com esse tema surgiu a partir do aumento de demandas no consultório: “É cada vez maior o número de pacientes apresentando algum tipo de desconforto em período de provas ou concursos. Muitos relatam ter crises de ansiedade no momento ou algum tempo antes do exame, o que prejudica seu rendimento, mesmo após de uma intensa preparação”, comenta.

O psicólogo complementa que se o aluno ou candidato não possui nenhum comprometimento nas funções cognitivas que possam interferir em seus estudos, é muito provável que a causa esteja relacionada a um fator emocional. “O medo, o nervosismo, a insegurança, o suor frio, a falta de ar, a taquicardia são apenas sintomas. Um tratamento efetivo e não paliativo age em uma camada mais profunda e não apenas minimizando os sintomas. Durante o workshop, o participante viverá momentos de grandes descobertas, em um ambiente totalmente preparado para que ele vivencie profundamente cada experiência”, explica Petrucio.

Antes de chegar ao workshop, o participante preencherá um questionário online que resultará em um mapeamento de aspectos comportamentais, cognitivos e emocionais. A partir dessas informações será possível a construção do Manual de Vida individualizado.

O mapeamento tem como embasamento teórico os conceitos da Terapia do Esquema, uma abordagem psicológica, cognitiva-comportamental de terceira onda, desenvolvida por Jeffrey Young. Durante o evento, o participante receberá uma devolutiva com a descrição do seu padrão esquemático que direcionará as atividades do workshop.

Petrucio explica em que a Terapia do Esquema considera a relação com os pais no desenvolvimento comportamental do indivíduo. “Uma das grandes verdades da vida é que não tivemos pais perfeitos. Portanto, no processo de desenvolvimento, a criança ou adolescente tem algumas necessidades emocionais básicas que não foram supridas. Para conseguir lidar com essa ausência ou escassez, o indivíduo desenvolve mecanismos denominados ‘esquemas’, que são padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que se tornam desadaptativos na fase adulta, causando sintomas. Um desses sintomas pode ser a dificuldade em passar numa prova ou concurso”, afirma.

O workshop contará com 80 vagas e as inscrições podem ser realizadas por meio do número (92) 99155-1001 ou pelo e-mail [email protected] O valor é de R$425,00 à vista e R$450,00 para quem optar por parcelar em 2 vezes. Todas as refeições estão inclusas no valor da inscrição, inclusive a tradicional feijoada do Novotel. Os participantes também receberão certificado de horas complementares.

Sobre o palestrante

Edson Petrucio:

Psicólogo Clínico com 10 anos de experiência no atendimento de adolescentes, adultos, idosos, casais e famílias. Master Coach. Administrador. Terapeuta do Esquema. Especialista em Terapias Cognitivas – Cognitiva Scientia. Especialista em Neuropsicologia Clínica – Cognitiva Scientia. Treinamento Intensivo em DBT – Dialectical Behavior Therapy: Behavioral Tech, LLC (BTECH).

Sobre a Clínica de Psicologia e Neuropsicologia do Amazonas

A Clínica de Psicologia e Neuropsicologia do Amazonas atua na área da saúde, oferecendo serviços voltados às demandas de diversos segmentos, com uma equipe multidisciplinar formada por neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatra, fonoaudiólogo, nutricionista, psicopedagogo, mestres e especialistas em saúde mental e Coach.

A empresa é especializada na prestação de serviços pessoais e corporativos, online e presencial, reconhecidos e regulamentados pelos seus respectivos Conselhos, com profissionais licenciados, qualificados e cadastrados nos seus órgãos reguladores.

Sua missão é pautada na convicção da transformação do ser humano por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, a partir do autoconhecimento, da troca de experiências e do profissionalismo; e tem como propósito contribuir para a construção de um amanhã mais positivo em uma sociedade mais humana.

