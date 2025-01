Saiba quem é Alessandro Cohen, titular da Secretaria de Pesca e Agricultura do AM

Nova secretaria está nos planos de expansão do Governo Estadual

A nova Secretaria de Pesca e Agricultura do Amazonas já tem um titular: Alessandro Cohen. A pasta, que era vinculada à Secretaria de Estado de Produção (Sepror), agora ganhará mais expansão, segundo os planos do Governo Estadual.

Cohen já era responsável pelo setor e agora assume como titular da pasta. O manauara é pós-graduado em Gestão Pública, tem 49 anos, é casado, e pai de três filhas.

Ele começou na vida pública nos anos 2000, sendo secretário de gabinete do ex-vereador e ex-deputado Artur Virgílio Bisneto, por 12 anos. Em 2013, assumiu como subsecretário de Infraestrutura de Manaus.

Nos anos de 2014 e 2016, foi ouvidor geral de Manaus e secretário do Procon Manaus. Em 2017, participou da Superintendência do Patrimônio da União até 2021 e depois filiou-se ao partido Republicanos, comandado pelo Deputado Federal Silas Câmara.

Foi coordenador das ações do partidárias na eleição em 2022. No ano seguinte ganhou a confiança do setor da Pesca e Aquicultura.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱