Sidney Leite pede à ONU investigação sobre deportação de brasileiros pelos EUA

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) encaminhou, nesta terça-feira (28), uma queixa às Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre os relatos de violações de direitos humanos sofridos por brasileiros deportados pelos Estados Unidos.

No último fim de semana, problemas técnicos em um voo com 88 brasileiros expulsos pelos EUA expuseram as condições insalubres enfrentadas durante o transporte.

Além de acionar a ONU, o deputado também protocolou uma reclamação junto ao Ministério das Relações Exteriores, cobrando uma investigação rigorosa sobre as denúncias de violência relatadas pelos deportados.

Os brasileiros, além de serem desembarcados algemados pelos pés e pelas mãos, relataram privações durante o voo. Um dos deportados chegou a mostrar hematomas resultantes de agressões supostamente cometidas por agentes do governo americano. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Federal.

Em um ofício enviado ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o deputado expressou sua grave preocupação com os abusos de direitos humanos, o desrespeito à dignidade e à integridade física dos deportados.

“Informações de deportações em massa em condições desumanas, com agressões físicas, detenções prolongadas, condições precárias em centros de detenção e a falta de esclarecimentos sobre os direitos desses indivíduos têm sido recorrentes, são fatos públicos e notórios amplamente noticiados nos meios de comunicação social”, afirmou.

O deputado completou: “Venho solicitar à Organização das Nações Unidas (ONU) que tome as medidas necessárias para investigar a conduta do governo dos Estados Unidos da América no que tange ao tratamento de brasileiros em situação de imigração irregular. Verificamos que este comportamento fere os princípios fundamentais dos direitos humanos estabelecidos pela Carta das Nações Unidas e outros tratados internacionais dos quais os Estados Unidos são signatários.”

