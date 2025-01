Evento para gestores e líderes empresariais apresenta as tendências do varejo, em Manaus

O Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo (IBVV) com apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), traz para Manaus as principais tendências do varejo mundial apresentadas na NRF 2025: Retail’s Big Show, o maior evento do setor no mundo.

No dia 19 de fevereiro, a partir das 16h30, o auditório do Instituto de Conhecimento Meta (ICM), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus será palco da terceira edição do Pós-NRF “Mudando o Jogo – Líderes do Futuro”, reunindo empresários, CEO’s e líderes para debater as inovações que estão transformando o mercado. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Com o tema central “Game Changer”, traduzido para o português como “Virada de Jogo”, a NRF 2025, que reuniu cerca de 40 mil pessoas de mais de 100 países entre os dias 12 e 14 de janeiro, destacou as profundas transformações que o varejo está passando.

A experiência do cliente, a tecnologia e a logística eficiente foram os principais focos. O Pós-NRF em Manaus trará um panorama completo dessas tendências, com insights de especialistas e exemplos práticos de como as empresas deverão se comportar.

Para o estrategista empresarial Marcelo Salum, idealizador do Pós-NRF, que há 7 anos consecutivos participa do evento nos EUA, estar atento às mudanças no mercado pode ser decisivo para o sucesso ou o fracasso do negócio.

“Nosso foco são empreendedores, decisores, gestores e líderes que queiram ter acesso à estratégia de negócio, modelos de negócios, saber o que foi dito na NRF, o que vai ditar a regra, o que vai ser tendência no varejo, as principais tecnologias e conceitos de varejo que estão tracionando a empresa para que elas possam chegar nos melhores resultados. Além do público poder conferir um conteúdo exclusivo, o espaço será uma ótima oportunidade para networking e fechamento de parcerias”, ressaltou.

Omnichannel e a Personalização com IA

Este ano, o evento deu um destaque especial à experiência omnichannel (integração dos diferentes canais de venda) e à personalização através da inteligência artificial (IA).

Empresas de todos os portes estão investindo em IA para oferecer recomendações mais precisas aos seus clientes, otimizar a gestão de seus estoques e melhorar a comunicação.

Através de assistentes virtuais e algoritmos preditivos, as empresas conseguem entender melhor as necessidades de seus consumidores e oferecer soluções mais personalizadas, transformando a maneira como as marcas se relacionam com seus clientes.

“Vimos muito sobre a personalização, e não é coisa rasa, inclusive utilizando da inteligência artificial para captar dados, informações dos clientes, modelar essa persona e entregar o melhor conteúdo para esse cliente, de maneira extremamente personalizada. Também observamos os novos hábitos de consumo da geração Z, como que eles estão cada vez mais buscando alternativas de se tornarem relevantes e buscarem marcas relevantes. Entendemos, por exemplo, que a omnicanalidade, que é a junção de canais, aí tem alguns dão importantes. Um cliente que é omnichannel, gasta 17% a mais do que um cliente comum e você consegue retê-lo 70% mais. Olha a importância de você ter esse conceito dentro de um modelo de negócio”, explicou Salum.

Parceria estratégica

Nesta edição, o Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo (IBVV) reforça seu compromisso com a excelência no setor, participando da NRF 2025 em mais um ano, como parte da delegação do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas (FGVce), composta por cerca de 100 gestores de várias regiões do Brasil.

O sucesso dessa parceria estratégica abre espaço para que em 2026, outros gestores do Amazonas e de outros estados também possam integrar essa rede, uma vez que a experiência na NRF pode proporcionar muitas vantagens, como o conhecimento de ponta e oportunidades de networking com os principais players do mercado internacional.

Programação

A expectativa dos organizadores é de reunir cerca de 200 participantes que terão a oportunidade de se aprofundar nas tendências do varejo, apresentadas por especialistas renomados.

A programação contará com a palestra de Marcello Napolitano, Head de Produto da Neogrid IC, que abordará as últimas tendências e o papel da inteligência artificial no setor.

Em seguida, César Marciolli, CEO da Agência Portal Publicidade, discutirá as estratégias de branding e o fortalecimento de marcas no varejo atual. Para encerrar, Marcelo Salum, com sua vasta experiência, compartilhará insights sobre modelos de negócios e liderança.

As inscrições do Pós-NRF 2025 “Mudança o Jogo – Líderes do Futuro” são gratuitas e podem ser realizadas por meio de um formulário disponível no link: mudando-o-jogo/2805257 .

Para mais informações, basta acessar as redes sociais @omarcelosalum ou @ibvv.br ou entrar em contato através do número (92) 98590-4300. Vagas limitadas!

