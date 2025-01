Irmãs de 2 e 4 anos morrem afogadas em viveiro no interior do AM

A 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) está investigando o caso para entender as circunstâncias do ocorrido.

Uma tragédia marcou o município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, na última segunda-feira (27). As irmãs Ingrid Moreira, de 2 anos, e Manuela Moreira, de 4 anos, morreram afogadas em um viveiro na zona rural da cidade.

De acordo com informações, o acidente ocorreu em um sítio, onde as crianças brincavam. A mais nova, Ingrid, escorregou e caiu na água e, na tentativa de salvar a irmã, Manuela também acabou se afogando. Os corpos das duas foram encontrados minutos depois.

A 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) está investigando o caso para entender as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, a polícia não divulgou mais detalhes, mas a equipe de investigação segue apurando as circunstâncias do fato. As crianças moravam com a mãe e o padrasto.

