Construção em Manaus é impactada por ações de planejamento urbano

Manaus (AM) – Em Manaus, a prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) tem implementado estratégias de planejamento urbano e utilizado dados qualitativos para aprimorar seus serviços. Indicadores atuais apontam panorama positivo para o Implurb e para a construção civil na cidade.

Números

De janeiro de 2021 a dezembro de 2024, formalizou-se na capital mais de 26 mil processos, com uma média anual de 6.500. Somente em 2024, foram 6.786 processos no sistema de licenciamento urbano. O Implurb informou que realizou mais de 210 mil atendimentos nos últimos quatro anos, uma média de 52.514 por ano.

Na área de fiscalização, a Divisão de Controle (Dicon) realizou 11.260 ações na Gerência de Fiscalização de Obras (GFO) e 5.911 na Gerência de Postura (GFP), totalizando mais de 16 mil notificações.

Parceria Estratégica

O presidente do CMGE, Arnaldo Grijó, destacou que os indicadores do Implurb refletem o trabalho da gestão David Almeida.

“Mensalmente, todo o secretariado se reúne com o prefeito para apresentar seus indicadores e a gestão vai se alinhando e pontuando ações e planejamento de metas”, afirmou Grijó.

Grijó também elogiou a evolução do Implurb e as importantes obras realizadas na capital, como o parque Gigantes da Floresta, o mirante Lúcia Almeida e a reforma da Casa de Praia Zezinho Corrêa.

“O Implurb tem um papel importante porque conseguiu fazer obras estruturantes que vão ficar eternizadas na memória da sociedade”, completou.

Gestão

O vice-presidente do Implurb, Antônio Peixoto, ressaltou a importância dos indicadores de desempenho para a administração pública.

“Com seus indicadores, o Implurb, enquanto instituição que presta serviços à sociedade, apresentou melhorias e avanços substanciais, tendo uma média anual da gestão”, disse Peixoto.

Desafios e Metas do Implurb

Outros indicadores da gestão 2021-2024:

Certidões de Habite-se: 2.819

Área regularizada de Habite-se: mais de 3,7 milhões de metros quadrados

Certidão de Endereço: 9.306

CIT (Certidão de Informação Técnica): 9.010

Análise de Viabilidade de Uso do Solo (Slim): 58.638

Gerência de Parcelamento do Solo (GPS): 655

Os números de alvarás de construção, que somaram 3.577 nos últimos quatro anos, com uma média anual de 894, e a área licenciada de mais de 4,7 milhões de metros quadrados, refletem o aquecimento do setor da construção civil em Manaus. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (Cbic), a prefeitura impactou na geração de mais de 35 mil empregos diretos e indiretos no setor.

( * ) Portal Em Tempo com informações da assessoria.

Leia mais:

Gigantes da Floresta se consolida como parque de lazer, inclusivo e democrático

Parque Encontro das Águas em Manaus avança com 45% da contenção do talude realizada

Manaus passa de 3,5 milhões de metros quadrados licenciados com ‘Habite-se’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱