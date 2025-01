Amazonas entra em alerta de chuvas fortes e riscos de alagamentos nesta quarta-feira (29)

Temporais podem afetar os municípios das calhas do Alto Rio Negro, Alto Solimões, Médio Solimões (Japurá) e Baixo Amazonas.

Manaus (AM) – O Amazonas pode enfrentar chuvas de intensidade moderada a forte nesta quarta-feira (29), com possibilidade de afetar os municípios das calhas do Alto Rio Negro, Alto Solimões, Médio Solimões (Japurá) e Baixo Amazonas.

A Defesa Civil emitiu um alerta, destacando que as áreas de instabilidade podem provocar volumes de chuva entre 20 a 30 mm/h, com picos de até 50 mm por dia, acompanhados de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Há risco de alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. A população é orientada a desligar aparelhos elétricos e evitar o uso de dispositivos eletrônicos conectados à tomada durante o evento climático.

Canal de Atendimento 24 horas

Em caso de emergências, a Defesa Civil orienta que os cidadãos entrem em contato com o Disque 199, do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que atende 24 horas para fornecer assistência imediata.

