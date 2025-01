VÍDEO: Motociclista topa em buraco durante acidente em Manaus

Motociclista foi ajudado por outros motoristas que passavam pelo local na hora do acidente

Um motociclista, que não foi identificado, sofreu um acidente de trânsito ao topar um buraco mal sinalizado na avenida Topázio, bairro Nova Conquista, Zona Leste de Manaus.

Não é possível identificar quando o acidente ocorreu, mas câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista trafega pela rua, quando em certo momento, ele não vê o buraco aberto e acaba passando por cima com o veículo.

A motocicleta cai no buraco e o condutor é arremessado na avenida. Alguns motoristas que passavam pelo local na hora do acidente ajudaram o motociclista após o susto, que teve ferimentos leves.

A única sinalização no local era uma cadeira que foi colocada dentro do buraco, mas devido a baixa visibilidade, o motociclista não conseguiu perceber a presença do objeto.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱