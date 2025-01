VÍDEO: Homem é preso após tentar matar a companheira por ciúmes no AM

Tefé (AM) – Um homem de 44 anos foi preso na noite de terça-feira (28) após tentar matar sua companheira, de 38 anos, durante uma crise de ciúmes. O crime ocorreu na estrada das Missões, em Tefé, a 523 quilômetros de Manaus.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé. Segundo a polícia, a vítima foi esfaqueada pelo companheiro e está internada em estado grave em um hospital da cidade.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a equipe da DEP estava no hospital prestando apoio a um detento quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que o suspeito chegou à base deles transportando a mulher ensanguentada em uma motocicleta, pedindo ajuda para levá-la ao hospital.

Durante o trajeto, os bombeiros perguntaram sobre o ocorrido, e o homem afirmou que a mulher havia sido esfaqueada, mas não soube dizer por quem.

Ao perceber as contradições no relato, a equipe da DEP abordou o suspeito no hospital. Ele confessou o crime, dizendo que esfaqueou a companheira por ciúmes e descartou a faca em um igarapé.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e será levado para audiência de custódia. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱