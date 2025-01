Logística em 2025: crescimento impulsionado por exportações e tecnologia

O setor logístico brasileiro se prepara para um 2025 de crescimento, embora em ritmo mais lento, refletindo a desaceleração econômica global e nacional.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) prevê um arrefecimento do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país, de 3,5% em 2024 para 2,4% este ano.

Apesar desse cenário, a demanda doméstica aquecida e o aumento das exportações continuam a impulsionar a expansão da logística, um pilar fundamental para a sustentação das indústrias brasileiras.

Com a indústria de transformação, que engloba setores como o automotivo, de bebidas e farmacêutico, projetando um crescimento de 2% em 2025, a logística B2B se mantém como um elemento-chave para a operação eficiente das cadeias de suprimentos.

“O aumento do e-commerce, a globalização das cadeias de suprimentos e os investimentos em infraestrutura foram os principais motores do crescimento do setor”, avalia Igor Teles, diretor comercial da Sea Logistics, empresa com sede em São Paulo e filiais em Manaus, Bahia, Santa Catarina e na China (Xangai).

Comércio exterior como motor da logística nacional

O comércio exterior brasileiro registrou resultados históricos em 2024, com exportações que somaram US$ 337 bilhões, um avanço de 3,3% em relação ao ano anterior.

Desse montante, US$ 181,9 bilhões vieram da indústria de transformação, o maior volume desde 1997, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC).

Esse desempenho notável colocou o Brasil entre os dez maiores exportadores do mundo, impulsionando a procura por soluções logísticas mais ágeis e tecnológicas.

Empresas como a Sea Logistics têm respondido a essas demandas investindo em inovação e na expansão de suas redes de serviços.

“Temos priorizado tecnologias avançadas, como o rastreamento em tempo real e a automação de processos, para otimizar as operações e atender às exigências do mercado”, destaca Teles.

Transformação digital e sustentabilidade no centro das atenções

A digitalização e a sustentabilidade se encontram no cerne das estratégias logísticas para os próximos anos. A automação dos processos logísticos, impulsionada pela inteligência artificial, será crucial para antecipar demandas e aprimorar a eficiência operacional.

Adicionalmente, as práticas sustentáveis ganham relevância crescente no setor. “Soluções logísticas mais verdes e ecoeficientes são prioridades tanto para os consumidores quanto para os clientes corporativos”, enfatiza o diretor da Sea Logistics.

*Com informações da assessoria

