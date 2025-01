Fiscalização vai combater cobranças abusivas em estacionamentos irregulares em Manaus

As Forças de Segurança do Amazonas, em parceria com órgãos do Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, se reuniram nesta quarta-feira (29) para alinhar ações estratégicas de combate aos estacionamentos irregulares e às cobranças indevidas em áreas públicas da capital.

A fiscalização será reforçada em locais de grande movimento, como a Arena da Amazônia, Arena Amadeu Teixeira, Ponta Negra e Centro de Manaus, regiões em que a atuação de “flanelinhas” tem gerado preocupação.

De acordo com o secretário de Segurança do Amazonas, Marcus Vinícius Almeida, foi identificada uma quadrilha que cobra valores abusivos de motoristas, especialmente nas imediações da Arena da Amazônia durante eventos esportivos.

Motoristas vítimas de extorsão podem denunciar a prática e registrar um Boletim de Ocorrência. A polícia já iniciou investigações para coibir as cobranças ilegais e garantir maior segurança nesses pontos.

A fiscalização será intensificada nos próximos dias, com agentes de segurança garantindo o cumprimento da lei e a proteção dos cidadãos nos locais mais afetados.

