UEA abre 60 vagas para MBA em ESG e Sustentabilidade; inscrições vão até dia 14

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abriu 60 vagas para o MBA em ESG (Environmental, Social and Governance) e Sustentabilidade. As inscrições seguem até o dia 14 de fevereiro e devem ser realizadas de forma on-line, pelo e-mail [email protected].

O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de enfrentar desafios complexos relacionados aos pilares ESG e à Sustentabilidade, preparando-os para atuar de forma estratégica e inovadora em instituições públicas e privadas.

O MBA em ESG e Sustentabilidade terá duração de 20 meses, com carga horária de 450 horas. As aulas acontecerão na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.141, no Centro de Manaus. O início está previsto para 31 de março, com aulas no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h40, e aos sábados, das 8h às 17h.

Vagas e Público-Alvo

Das 60 vagas disponíveis, cerca de 12 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), seis para autodeclarados negros e seis para indígenas e quilombolas. O curso é voltado para profissionais graduados em todas as áreas do conhecimento humano, que desejam se especializar em práticas sustentáveis e governança corporativa.

Inscrições

Os interessados devem acessar o edital completo no link: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11309.

*Com informações da assessoria

