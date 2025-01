Dupla é presa após sequestrar e torturar homem até a morte em ‘tribunal do crime’ no AM

Isaías Gomes e Lucas Lima foram presos após sequestrarem e torturarem Arleson Castro até a morte no bairro Vale do Sol, em Nova Olinda do Norte

Isaías Gomes de Miranda e Lucas da Silva Lima, ambos de 28 anos, foram presos em flagrante por sequestrar e torturar até a morte Arleson da Costa de Castro, de 25 anos. O crime ocorreu no bairro Vale do Sol, em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

As prisões aconteceram no domingo (26), e o caso foi detalhado em coletiva de imprensa na quarta-feira (29).

De acordo com o delegado Everaldo Carneiro, Arleson foi retirado à força de sua residência por cinco homens na manhã de sábado (25). O corpo da vítima foi encontrado no mesmo dia, em uma vala de terreno abandonado, com sinais de tortura e os membros amarrados.

“O homem passou o sábado inteiro desaparecido. Nas proximidades, encontramos uma motocicleta abandonada com vestígios de sangue, cujo dono ainda não foi identificado”, explicou Carneiro.

O delegado revelou que Arleson se envolveu com drogas e pequenos furtos nos últimos dois anos, o que despertou a atenção de grupos criminosos.

“Ele tinha apenas uma passagem pela polícia, mas muitos registros de furtos, cometidos por causa do consumo de drogas. Esses furtos chamavam a atenção da polícia para áreas de tráfico, e os criminosos decidiram submetê-lo ao ‘tribunal do crime’, resultando em seu sequestro e tortura até a morte”, disse Carneiro.

Por meio de uma denúncia anônima, a polícia identificou Isaías Gomes e Lucas Lima, que foram presos com drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Os outros três envolvidos fugiram do município, e seus nomes não foram divulgados para não comprometer as investigações.

Isaías Gomes e Lucas Lima foram autuados por homicídio qualificado pela tortura, tráfico de drogas e associação criminosa. Eles estão à disposição da Justiça, enquanto a polícia continua as buscas pelos demais envolvidos.

*Com informações da assessoria

