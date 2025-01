Ele defendeu que o governo melhore sua comunicação com a sociedade para consolidar avanços.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) criticou a falta de diálogo de alguns ministros do governo federal com diferentes segmentos da sociedade. Em entrevista nesta quarta-feira (29), o parlamentar afirmou que a postura inflexível de algumas autoridades prejudica a construção de consensos e o avanço de políticas públicas.

“Você não consegue sentar com alguns ministros para debater assuntos. Por quê? Porque eles já estão com uma viseira, não olham para o lado e não têm pragmatismo. Esse tipo de pessoa tem que ir para uma organização não governamental, para militar (sobre suas causas), mas não pode ser ministro do Brasil”, afirma Omar.

O parlamentar destacou que o governo federal tem condições de conduzir o país rumo ao desenvolvimento, mas que isso exige maior interlocução com setores estratégicos. Ele citou o agronegócio como exemplo e apontou a falta de diálogo entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e representantes do setor.

“Há dois anos eu não vi uma foto da ministra Marina Silva sentada com as lideranças do agronegócio”, critica Omar.

O senador do Amazonas ressaltou ainda que, apesar das dificuldades, o Brasil avançou nos últimos anos, especialmente na redução do desemprego e da insegurança alimentar. Ele defendeu que o governo melhore sua comunicação com a sociedade para consolidar esses avanços.

“As pessoas faziam fila de madrugada, às quatro horas da manhã, para pegar osso para comer em 2021. Isso não existe mais no Brasil. Hoje temos uma taxa de desemprego abaixo de 6%. Se não soubermos nos comunicar e ter essa interlocução, a culpa não é nossa, porque estamos fazendo nosso papel”, completa.

