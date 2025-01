Mais de sete pessoas são atingidas por raios durante forte temporal no interior do Amazonas

Um forte temporal atingiu o interior do Amazonas na tarde desta quarta-feira (29), resultando em descargas elétricas que deixaram vítimas nos municípios de Maués e Manacapuru.

Em Maués, seis pessoas ficaram feridas após um raio atingir uma quitinete no bairro Maresia. Testemunhas relataram que a descarga elétrica danificou tomadas e um muro do imóvel. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Raimunda Mundiquinha, onde receberam atendimento e foram consideradas fora de perigo.

Em Manacapuru, dois raios caíram em sequência, afetando uma quadra esportiva e interrompendo o fornecimento de energia na região. O impacto danificou a fiação de internet e equipamentos elétricos. Duas crianças foram atingidas e apresentavam cortes nas pernas e no rosto. Elas foram encaminhadas ao hospital por ambulâncias do serviço médico e do Corpo de Bombeiros.

Uma das crianças estava sonolenta e precisou de atenção especial, mas ambas receberam atendimento e estão em recuperação.

Os temporais intensos continuam sendo um risco na região, alertando moradores sobre os perigos das descargas elétricas durante tempestades.

